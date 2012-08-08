Понад 10 компаній воліють взяти участь у конкурсі з будівництва LNG-терміналу

Більш як 10 компаній виявили бажання взяти участь у конкурсі з будівництва LNG-терміналу в Україні, повідомив журналістам керівник Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він не уточнив назви компаній.

«У нас вже більш як десять компаній задекларували намір брати участь в пулі інвесторів», - сказав голова Держагентства з інвестицій.

В.Каськів також повідомив, що конкурс, після затвердження ТЕО, може відбутися вже у вересні цього року.

За його словами, з питання поставок скрапленого газу переговори ведуться з трьома компаніями, проте не уточнив з якими саме.

"З трьома компаніями з постачання газу ми перебуваємо, фактично, на кінцевій стадії переговорів. Це всесвітньо відомі лідери ринку скрапленого газу, і формалізація відносин з ними відбудеться відразу після ухвалення рішення урядом", - сказав В.Каськів.

Він також вважає за можливе, щоб компанія, яка поставлятиме газ, стала одним із учасників консорціуму інвесторів LNG-терміналу. "Постачальник може увійти у статутний капітал терміналу, і я вважаю, що це оптимальне рішення, тому що воно забезпечує більшу стабільність і безпеку роботи самого терміналу", - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку ТЕО проекту «LNG-термінал».

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро.

Планується, що фінансування будівництва LNG-терміналу здійснюватиметься за принципом: 30% від загальної вартості становитимуть кошти консорціуму, до якого увійде Україна, а 70% - за рахунок позикових коштів (кредитів, облігацій тощо).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже у 2016 році.

Частка України у проекті «LNG-термінал» становитиме 25%+1 акція.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу об'ємом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

У вересні 2011 р. компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування будівництва в Україні морського терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал в районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал в районі м. Одеса (у відкритому морі).