Вірменія і Росія узгодили принцип формування ціни на газ

Вірменія і Росія узгодили принцип формування ціни на російський газ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це президент Вірменії Серж Саргсян сказав на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним.

«Говорили сьогодні і про важливу тему – ціну на природний газ, що поставлявся до Вірменії. Думаю, що знайшли взаєморозуміння за принципами її формування: вона повинна виходити з реальної ринкової ціни на газ, помноженої або розділеної на необхідність забезпечення Вірменії природним газом за відповідними регіональним цінам тарифами, і збереження ефективності її економіки», - сказав С.Саргсян.

За даними прес-служби «Газпрому», власний видобуток природного газу у Вірменії відсутній, енергетика країни практично повністю залежить від імпорту газу.

У 2011 році «Газпром» поставив споживачам Вірменії близько 1,6 млрд куб. м природного газу.

ЗАТ «АрмРосгазпром» було створено у грудні 1997 року. На даний час частка участі «Газпрому» - 80%, уряду Республіки Вірменія - 20%. Основною сферою діяльності «АрмРосгазпрому» є організація поставок природного газу для внутрішнього ринку Вірменії. Крім того, «АрмРосгазпром» займається транспортуванням, зберіганням, розподілом і реалізацією природного газу, реконструкцією і розширенням газотранспортної системи і підземних сховищ газу у Вірменії.