Статдані зі США підняли ціну нафти

На світових торгах у четвер, 9 серпня, ціни на нафту ростуть на тлі даних за запасами палива в США.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI на електронних торгах в Нью-Йорку вже виросла на 0,35 доларів, або на 0,37% - до 93,7 доларів за барель.

Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,15 доларів, або на 0,13% - до 112,29 доларів за барель.

Міненерго США в середу опублікувало дані за комерційними запасами нафти в країні (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 3 серпня: показник знизився на 3,7 мільйонів барелів, або на 0,9% - до 369,9 мільйонів барелів. Дані виявилися кращими за очікування ринку, аналітики прогнозували зниження запасів на 1,6 мільйонів барелів.