Росія припинила поставки нафти до Білорусі. Виробництво розчинників заблоковано

Росія припинила поставки нафти до Білорусі. Як результат, білоруські компанії змушені призупинити виробництво сублімованих нафтопродуктів з російської нафти, повідомляє кореспондент «Газети.Ru» з Мінська.

«Російська залізниця не дає згоди на приймання і відправлення нафти від російських нафтотрейдерів. Де-факто поставки сировини для розчинників і розріджувачів заблоковані, і цей бізнес в Білорусі призупинився», - сказав представник однієї з профільних білоруських компаній.

Російська нафта (прямогонний бензин) є основою для виробництва білоруських «розчинників» і «розріджувачів», під виглядом яких на Захід безмитно відправляється високооктанове паливо. Це прозора рідина, що отримується безпосередньо при дистиляції сирої нафти.

За 5 місяців цього року експорт цих продуктів нафтохімії з Білорусії перевищив 2 млн тонн на суму близько $2,2 млрд. Керівництво Росії неодноразово висловлювало стурбованість різким зростанням експорту розчинників і розріджувачів з території Білорусії, а відповідальні російські чиновники публічно висловлювали підозри, що з економічної суті експорт цих товарів є реекспортом російських нафтопродуктів без сплати експортного мита в бюджет Росії. Дмитро Медведєв 18 червня в Мінську заявив про намір «цілковито розібратися» з цим питанням.

Поки білоруські трейдери продовжують виробництво сублімованих нафтопродуктів із залишків раніше закуплених партій нафти, але нові поставки відсутні.

Міжнародне цінове агентство Argus з посиланням на трейдерів також повідомило, що відвантаження нафти з Росії в Білорусь припинені.

«Формальних обмежень не було, але постачальники все зрозуміли з погляду прем'єра під час перегляду новин», - цитує агентство одного з трейдерів.

За інформацією учасників ринку, доля поставок нафти в Білорусь поки не вирішена. Липневі партії вже відправлені, але в серпні залізничних поставок продукту в республіку не очікується.

Відомий білоруський економіст Леонід Злотников так прокоментував сайту charter97.org припинення поставок російської сировини до Білорусі: «За перші три місяці цього року 90% нафтопродуктів, вироблених на білоруських НПЗ, пішли на експорт. Поставки російських нафтопродуктів до Білорусі збільшилися в кілька разів. З експорту розчинників і розріджувачів Білорусь повинна була мати на рік до $2 млрд. Через припинення поставок нафти в середині року Білорусь не отримає очікуваний мільярд доларів. Це чимала сума, яка накладається на зростання імпорту в кілька мільярдів доларів. І це суттєвий фактор, який буде серйозно впливати на валютну ситуацію в країні», - вважає Леонід Злотников.

«Чи викличе це нову кризу в Білорусії? Так, таку можливість не можна відкидати», - говорить економіст.