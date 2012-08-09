«Хмельницькобленерго» має намір взяти кредит на 18 млн грн

ПАТ «Хмельницькобленерго» планує закупити послугу з надання кредиту на 18 млн грн строком на один рік.

Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» (№142 від 9 серпня 2012 року).

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна до кінця поточного року планує виставити на продаж держпакети акцій шести обленерго: "Хмельницьк-", "Тернопіль-", "Миколаїв-", "Харків-", "Запоріжжя-" і "Волиньобленерго".

Довідка УНІАН. ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» займається постачанням електроенергії споживачам Хмельницької області. Державі належать 45,009% акцій компанії, НАК «Енергетична компанія України» - 25% акцій.

Статутний фонд ПАТ ЕК «Хмельницькобленерго» становить 33 млн 637 тис. 840 грн.