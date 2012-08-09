Держава збереже контроль над облгазами після їхньої приватизації – експерти

Експерти вважають, що держава збереже контроль над облгазами після їхньої приватизації, а продаж пакетів акцій регіональних газопостачальних компаній, що стартував, не вирішує ключових проблем внутрішнього газового ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку ряд експертів висловили під час круглого столу «Приватизація облгазів: новий етап у розвитку газового ринку», який пройшов в Києві.

Зокрема, експерт енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дьяченко заявив, що облгази є стратегічними підприємствами, які формують регіональний баланс природного газу. Він відзначив, що облгази – це «ключ до газового ринку в регіонах України в умовах майбутнього реформування галузі».

На думку експерта, приватизація газорозподільних компаній не несе загрози національній безпеці. «Навіть за нинішнього варіанту правових відносин вилучення з-під контролю держави газорозподільних мереж практично неможливе. Облгази не можуть працювати поза контролем держави, оскільки вони виконують стратегічну функцію із забезпечення газом споживачів. До того ж, як і у разі з іншими природними монополіями, тарифи, за якими працюють облгази, регулюються державою» - сказав С.Дьяченко.

Директор Департаменту з питань нафтової, газової, торф'яної, нафтопереробної промисловості і альтернативних видів палива Міністерства енергетики і вугільної промисловості Ігор Кірюшин вважає, що «тільки політична нестабільність перешкоджала остаточній приватизації облгазів, яка мала відбутися ще у 2005-2010 рр. Як результат, рішення про продаж акцій газорозподільних компаній було ухвалене лише у 2011 році».

На думку секретаря Експертної ради з питань ринку природного газу Леоніда Уніговського, «розподіл газу, яким займаються регіональні газопостачальні компанії, за нинішніх економічних реалій складно назвати привабливим бізнесом». Облгази, відзначив він, є природними монополістами, тарифи яких регулюються НКРЕ. «Держава в особі НКРЕ закладає у тариф прибуток, який не перевищує 5-6%, при цьому не менш як 50% прибутку має прямувати на фінансування інвестиційних програм (раніше – 100% прибутку). Більше того, 48,4% тарифу на транспортування газу споживачам становлять витрати на паливний газ, ціна якого прирівняна до ціни для промисловості (близько 500 дол. за 1 тис. куб. м). А штучне зростання прибутковості облгазів у 2011 році сталося виключно внаслідок списання парламентом мільярдних боргів перед «Нафтогазом України», а також завдяки включенню до валових доходів кредиторської заборгованості, за якою є рішення судів», - відзначив Л.Уніговський.

Дані обставини, підкреслив експерт, істотно знижують інтерес у потенційних покупців до запропонованих пакетів акцій облгазів. «А окремі іноземні інвестори, наприклад, структури російського підприємця Віктора Вексельберга, після кількох років присутності на українському ринку, взагалі продали активи у сфері розподілу газу, що їм належали, - відзначив Л.Уніговський.

Директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич підкреслив, що в даний час облгази не є власниками газорозподільних мереж, які перебувають у власності держави. При цьому чинна законодавча і нормативна база забезпечує всі необхідні повноваження з регулювання газорозподільного ринку державними структурами. «Це створює значні ризики для нинішніх і майбутніх власників облгазів, які фактично не захищені від свавілля політиків», - підкреслив експерт.

У свою чергу, незалежний експерт у сфері енергетики Олександр Нарбут відзначив, що «загрозу для майбутніх власників облгазів можуть створити спроби російського «Газпрому» отримати доступ як до магістральних трубопроводів України, так і до газопроводів середнього і низького тиску».

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) 8 серпня оголосив про плани продажу наприкінці серпня – на початку вересня на приватизаційних конкурсах пакетів акцій 5 газопостачальних компаній - «Івано-Франківськгаз», «Полтавагаз», «Гадячгаз», «Севастопольгаз» і «Херсонгаз».

На запланований 30 серпня приватизаційний конкурс виставляються 25,0% акцій компанії «Івано-Франківськгаз». Стартова ціна встановлена на рівні 32,6 млн грн, крок аукціонних торгів – 350 тис. грн.

Покупець пакету буде зобов'язаний протягом найближчих трьох років інвестувати у розвиток підприємства 4,03 млн грн.

На запланований на 29 серпня конкурс буде виставлено пакет компанії «Полтавагаз» у розмірі 26,0% акцій зі стартовою ціною 20,1 млн грн. Крок аукціонних торгів становитиме 205 тис. грн. Зобов'язання інвестора з внесення інвестицій у найближчі три роки встановлені на рівні 3,7 млн грн.

На 31 серпня Фондом держмайна заплановано конкурс з продажу 20,827% акцій компанії «Херсонгаз». Стартова ціна встановлена на рівні 7,0 млн грн, крок аукціонних торгів – 100 тис. грн. Покупець буде зобов'язаний інвестувати у розвиток підприємства протягом трьох років 1,5 млн грн.

На 3 вересня заплановано конкурс з продажу 25,999% акцій компанії «Гадячгаз» (Полтавська область) зі стартовою ціною 3,1 млн. грн. Крок аукціонних торгів – 35 тис. грн. Розмір інвестицій протягом трьох років – 300 тис. грн.

На 4 вересня призначено конкурс з продажу 25% компанії «Севастопольгаз» із стартовою ціною 4,2 млн грн. Крок торгів – 50 тис. грн. Зобов'язання з внесення інвестицій протягом трьох років – 600 тис. грн.