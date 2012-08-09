Азаров про газ: «що ж ви, брати наші, так з нас дерете»

Прем'єр-міністр України Микола Азаров не втрачає надію на те, що Україні вдасться домовитися з Росією про перегляд ціни на російський газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час відвідання шосткінського заводу «Імпульс».

«Звичайно, хочемо з Росією домовитися, що ж ви, брати наші, так з нас дерете. Ну от, тиснемо на цю країну і ніяк не піддається. Ну, я думаю, домовимося все ж таки», - сказав М.Азаров під час спілкування з працівниками заводу «Імпульс».

У зв'язку з цим прем'єр-міністр відзначив, що Україна все більше переходить на використання вугілля, а також той факт, що з 2004 року ціна на російський газ збільшилася в 10 разів, а з 2009 р. - удвічі.

Як повідомляв УНІАН, за словами посла РФ в Україні Михайла Зурабова, тема газових переговорів між Україною і Росією до виборів до Верховної Ради буде неактуальною, і Росія не висуватиме жодної пропозиції з цього питання.

Україна третій рік безрезультатно веде переговори щодо зміни контракту на поставки газу з метою зниження ціни закупівлі, мінімум, до 250 доларів за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 до 2019 г.; про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 р.

Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.

У другому кварталі 2012 року ціна на російський газ для України становила 425 дол. США за 1 тис. куб. м, а в третьому становитиме 426 дол. США за 1 тис. кубометрів.

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