Кабмін доручив «Нафтогазу» провести інвентаризацію майна

Кабінет міністрів України доручив Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» і її дочірнім підприємствам провести інвентаризацію майна, яке не використовується в основній виробничій діяльності.

Про це повідомляється у розпорядженні №542-р Кабінету міністрів України від 8 серпня 2012 року.

У документі не вказуються причини, що викликали необхідність цього розпорядження.

Як повідомляв УНІАН, реструктуризація «Нафтогазу України» проводиться з метою виконання Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу» щодо необхідності відділення функцій НАК «Нафтогаз України» із видобутку, постачання і транспортування газу та Програми економічних реформ на 2010-2014 рр.

Голова правління «Нафтогазу» Євген Бакулін у 2011 році також сказав, що уряд розглядає декілька можливих способів реорганізації «Нафтогазу України», зокрема, шляхом створення спільного підприємства, залучення іноземних інвесторів або публічного розміщення акцій на фондовому ринку.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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