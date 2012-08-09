«Чорноморнафтогаз» у 1-му півріччі отримав чистий збиток за МСФЗ в 530 млн грн

Крупний український добувач газу державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» за результатами першого півріччя 2012 року отримав чисті збитки за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) у розмірі 530,3 млн грн, говориться у фінансовому звіті компанії.

Виручка компанії за цей період склала 633,1 млн грн, чистий дохід - 529,7 млн грн, а валовий прибуток - 138,5 млн грн.

Компанія не повідомляє порівняльних даних за аналогічний період 2011 року за МСФЗ.

Рік тому компанія повідомляла про збільшення в першому півріччі 2011 року чистого прибутку за національними стандартами звітності до 50,5 млн грн із 27,2 млн грн за аналогічний період 2010 року.

Виручка при цьому зросла в січні-червні 2011 року до 791,3 млн грн із 549,5 млн грн в січні-червні 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2012 року «Чорноморнафтогаз» збільшив видобуток газу до 542,5 мільйона кубометрів із 481 мільйона кубометрів за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці та видобутку нафти й газу в акваторії Чорного та Азовського морів.

У даний час на шельфі Чорного та Азовського морів і в сухопутній частині Криму компанія розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовище.

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