Китайська статистика обвалила ціну нафти

На світових торгах у п'ятницю, 10 серпня, ціни на нафту обвалилися на фоні статданих з Китаю.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,41%, або на 0,38 долара, - до 92,98 долара за барель.

Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,42%, або на 0,47 долара, - до 112,75 долара за барель.

Профіцит торгового балансу Китаю в липні скоротився до 25,1 мільярда доларів з 31,7 мільярда доларів у червні. Аналітики чекали зростання показника до 35,05 мільярда доларів.

Обсяг імпорту до Китаю в липні зріс у річному виразі на 4,7% після зростання на 6,3% місяцем раніше, експорту - на 1% проти зростання на 11,3% у червні. Експерти прогнозували істотніше поліпшення показників - на 7% і 8% відповідно, передає Bloomberg.