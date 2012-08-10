Для фінансування програми «Ядерне паливо України» встановлять надбавку до тарифу

Міністерство енергетики і вугільної промисловості ініціює введення цільової надбавки до тарифу на відпуск електроенергії Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» для залучення щорічно 300 млн грн на розвиток державної цільової економічної програми «Ядерне паливо України».

Про це йдеться у наказі Міненерго N584 від 6 серпня, яким затверджено відповідне рішення колегії міністерства.

«Департаменту стратегічної політики, інвестицій і ядерно-енергетичного комплексу, ДК «Ядерне паливо», ДП НАЕК «Енергоатом» - підготувати проект урядового рішення, направлений на забезпечення фінансування заходів Держпрограми «Ядерне паливо України» за рахунок цільової надбавки до тарифу на електроенергію, яка проводиться ДП НАЕК «Енергоатом», в обсягах не менш як 300 млн грн на рік», - повідомляється в документі.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Державна інспекція ядерного регулювання України узгодила техніко-економічне обґрунтування будівництва заводу з фабрикації ядерного палива.

Довідка УНІАН. Наприкінці 2011 року Державний концерн «Ядерне паливо» і російське ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ».

У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЭР-1000 російську компанію «ТВЕЛ», а також було підписано угоду про створення українсько-російського спільного підприємства.

В угоді «ТВЕЛ» підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше, ніж у 2020 році, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Завод планується розмістити на майданчику в селищі Смоліне Кіровоградської області.

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.