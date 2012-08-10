«Нафтогаз» у першому півріччі одержав збиток 4,458 млрд грн

Національна акціонерна компанія (НАК) «Нафтогаз України» у січні-червні 2012 року одержала чистий збиток у розмірі 4,458 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні компанії, розміщеному в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, чистий дохід «Нафтогаз України» у звітному періоді становив 62,866 млрд грн, а валовий прибуток – 1,615 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» у січні-березні 2012 року збільшив чистий збиток в 2,94 разу порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 4,149 млрд грн. У першому кварталі 2012 р. «Нафтогаз України» збільшив чистий дохід на 4,0%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, – до 38,903 млрд грн, при цьому скоротив валовий дохід (виручку) від реалізації на 5,9% – до 41,828 млрд. грн.

2011 рік «Нафтогаз України» завершив з чистим прибутком 9,147 млрд грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток становив 24,2 млрд грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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