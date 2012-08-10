Держхолдинг «Надра України» за перше півріччя скоротив чистий прибуток на 27%

Державний холдинг НАК «Надра України» за перше півріччя 2012 року скоротив чистий прибуток (за національними стандартами фінансової звітності) до 205 тис. грн з 280 тис. грн за аналогічний період 2011 року, йдеться у повідомленні компанії.

За даними фінансового звіту, валовий дохід холдингу за цей період зріс до 152,9 млн грн з 76,8 млн грн у січні-червні 2011 року.

Чистий дохід зріс у першому півріччі 2012 року до 127,5 млн грн з 62 млн грн за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Надра України» увійшла до складу групи компаній, що беруть участь у конкурсі з розробки Скіфської нафтогазоносної ділянки, розташованої в шельфі Чорного моря. Протягом найближчого місяця Міжвідомча комісія з укладення угоди про розділ продукції повинна визначити результати цього конкурсу.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України №802 від 14 червня 2000 року "Про заходи з підвищення ефективності управління підприємствами в області геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

«Надра України» в 2011 році збільшила прибуток до попереднього року в 2,3 разу – до 11,3 млн грн.