Для українського LNG-терміналу краще орендувати плавучий завод - експерт

У рамках реалізації проекту будівництва в Україні терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-термінал) краще орендувати плавучий завод з регазифікації зрідженого газу. Про це, зокрема, заявив голова Координаційної ради національного проекту «LNG-термінал» Віталій Дем’янюк у своєму інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня. Україна».

Кажучи про найбільш вірогідні варіанти реалізації проекту, В.Дем’янюк відзначив, що в ньому може бути застосована технологія FSRU (плавуча установка для регазифікації і зберігання газу - УНІАН). «Є установки, розроблені на основі таких технологій – зі зберігання й регазифікації надводного базування, тобто ті, що базуються безпосередньо на судні. Для певних обсягів газу, якщо ви хочете одержати не 10 млрд кубометрів газу на рік, а 2-3-4 млрд (сьогодні навіть до 5 млрд кубометрів на рік), вам немає потреби будувати термінал. Ви берете в оренду офшорний термінал. Можна його купити, але простіше орендувати. Сьогодні існує чимала кількість таких кораблів з установками регазифікації LNG. Корабель, який швартується до причалу, на якому є місткості для зберігання зрідженого газу, і є установка, яка цей зріджений газ перетворює на газоподібний і подає на берег вже відомий нам природний газ. Це робить міні-завод, що базується на кораблі», - пояснив експерт.

Разом з тим, за його словами, потужність міні-заводів з регазифікації, що базуються на кораблях, обмежена за обсягами переробки, які становлять близько 4,5-5 млрд кубометрів зрідженого газу на рік.

В.Дем’янюк також уточнив, що договір оренди плавучого терміналу укладамитеться після тендеру. «Оренда становитиме близько 60 млн. дол на рік», - сказав він. За даними експерта, в світі налічується 7 компаній, що працюють з технологією FSRU. Зокрема це компанії Gobar, Exeerate.

В.Дем’янюк переконаний, що оренда плавучого терміналу повністю окупиться. «Уявіть собі, що у вас оренда корабля – 60 млн. дол на рік. Цей корабель за рік видає для круглої цифри 5 млрд кубометрів газу. Вам необхідно розділити 60 млн. на 5. Виходить 12 дол за тисячу кубометрів. Плюс ще 12 дол. на 1000 кубометрів (з урахуванням тарифу на транспортування газу - 306,9 грн за транспортування 1000 кубометрів на 100 км газопроводу). З урахуванням усіх транспортних витрат одержуємо тариф 24 дол за 1000 кубометрів газу. Тут основоположна - вартість газу. Щоб цей процес мав сенс, закупівельна вартість газу має бути нижчою, ніж російського газу, навіть якщо до неї додати витрати на газифікацію і тариф на транспортування», - сказав експерт.

Кажучи про час введення в експлуатацію першої черги LNG-терміналу, В.Дем’янюк припустив, що це відбудеться до кінця 2013 року. «Ми знайшли низку рішень, які дозволяють нам прискорити проектування, запаралелювати деякі процеси: ті ж технології, ті ж оптимальні маршрути під'єднування до газової системи. Скоротили маршрут - скоротили час», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні терміналу з приймання зрідженого природного газу (LNG-термінал).

Як повідомив журналістам керівник Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, були затверджені економічні показники і календарний план цього проекту.

Він також зазначив, що проект фінансуватиметься за рахунок інвестицій, частка держави становить 25%. Також, відповідаючи на питання журналістів, В.Каськів сказав, що вартість безпосередньо будівництва заводу становитиме 846 млн. євро.

Довідка УНІАН. 30 січня 2012 року компанія SOCOIN завершила розробку ТЕО національного проекту «LNG-термінал».

Планується, що фінансування будівництва LNG-терміналу здійснюватиметься за принципом: 30% від загальної вартості становитимуть кошти консорціуму, до якого увійде Україна, а 70% - за рахунок позикових коштів (кредитів, облігацій тощо).

17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання зрідженого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

Потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

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