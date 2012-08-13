Нафта дорожчає на тлі очікувань позитивної статистики зі США

На світових торгах у понеділок, 13 серпня, ціни на нафту підвищуються на тлі очікувань статданих зі США.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже виросла на 0,48 долара, або на 0,52%, - до 93,35 долара за барель.

Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent виросла на 0,74 долара, або на 0,66%, - до 113,69 долара за барель.

У п'ятницю значне падіння вартості нафти було пов'язано зі зниженням прогнозу щодо попиту на нафту Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) в 2013 році до 90,5 мільйона барелів на добу з озвучених в липні 90,9 мільйона барелів на добу. Знижений був також прогноз зростання попиту на сировину в 2013 році до 0,8 мільйона барелів на добу з 1 мільйона барелів. Прогноз щодо світового попиту на нафту в поточному році знижено на 0,3 мільйона барелів на добу - до 89,6 мільйона барелів на добу.

Між тим, 14 серпня інвестори чекають публікації даних з роздрібного продажу у США, обсяг якого, як очікують аналітики, в липні збільшився на 0,3%. Якщо очікування ринку виправдаються, це стане ще одним доказом поліпшення економічної ситуації у найбільшого в світі споживача сировини, передає Bloomberg.