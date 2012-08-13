Збитки японської атомної енергетики після аварії на Фукусімі-1 сягнули 46 млрд дол.

Збитки японської атомної енергетики після аварії на станції у Фукусімі у березні 2011 року сягнули 46 мільярдів доларів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bloomberg. Загалом сума втрат, що зазнали виробники електро- і теплової енергії приблизно дорівнює всьому прибутку, одержаному цими компаніями у період з 2004 по 2010 рік.

Уряд Японії має намір істотно змінити частку атомних станцій у загальному обсязі виробництва енергії в країні. На урядових нарадах розглядалися різні варіанти цієї частки – від 0 до 25 відсотків до 2030 року. При цьому 70 відсотків чиновників висловлювалися за повне згортання атомних програм.

Крім того, найближчим часом держава має намір ліквідувати регіональні енергетичні монополії, наказавши їм відокремити бізнеси із передання і збуту енергії від генерації. Раніше подібні реформи для розвитку конкуренції проводилися в різних країнах і, наприклад, у Німеччині та Іспанії вони призвели до певних поліпшень.

Водночас для енергокомпаній це означає подальше скорочення доходів і зниження вартості акцій. У 2011-2012 роках компанії атомної галузі відмовилися платити дивіденди через збитки, що призвело до нового здешевлення паперів.

Зараз із 50 японських атомних реакторів через екологічні загрози працюють тільки два. Енергокомпанії вимушені покладатися на нафту і газ як паливо, збільшивши їх споживання на дві третини, проте ці ресурси коштують дорого.

Аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася у березні 2011 року. До неї призвів сильний землетрус і цунамі. Аварія стала найбільшою катастрофою, пов'язаною з атомними станціями, з часів Чорнобиля. АЕС було вирішено вивести з експлуатації.

Операторові "Фукусіми" компанії TEPCO ця катастрофа завдала збитків у розмірі 7,3 мільярда тільки у 2011 році. У квітні-червні 2012-го оператор втратив чистими ще 3,68 мільярда доларів.