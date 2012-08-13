"Укрнафта" поставить в цьому році 270 млн кубометрів газу промисловості замість населення

Кабінет Міністрів України дозволив найбільшій нафтовидобувній компанії країни "Укрнафта" в 2012 році поставити 270 млн. куб. м газу промисловим підприємствам замість населення.

Розпорядженням №555–р від 25 липня 2012 року уряд вніс зміни до "Прогнозного балансу надходження і розподілу газу на 2012 рік". Згідно з документом, обсяг газу, що видобувається "Укрнафтою" і використовується для потреб населення, в 2012 році зменшується на 270 млн. куб. м - до 883 млн. куб. м.

Водночас, відбір природного газу власного видобутку з підземних сховищ газу (ПСГ) для потреб населення, навпаки, збільшується на 270 млн. куб. м – до 1,186 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні ц.р. «Укрнафта» збільшила чистий дохід на 3,2%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року – до 13,34 млрд грн, при цьому скоротила валовий дохід (виручку) від реалізації на 2,3% – до 18,64 млрд грн.

ПАТ «Укрнафта» – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На неї припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

«Укрнафта» володіє шістьма регіональними виробничими підрозділами («Охтирканафтогаз», «Чернігівнафтогаз», «Полтаванафтогаз», «Долинанафтогаз», «Надвірнанафтогаз», «Бориславнафтогаз»), трьома газопереробними заводами (Гнідинецький, Качанівський, Долинський), а також трьома буровими управліннями (Охтирське, Прилуцьке і Прикарпатське) і значною кількістю інших нафтосервісних підрозділів.

Крім того, «Укрнафта» є одним із найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належить більш як 560 АЗС по всій території країни.

Акції «Укрнафти» включені в лістинг Української біржі і фондової біржі ПФТС (м. Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.