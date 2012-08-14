Ціна нафти незначно впала на очікуваннях статданих із США та єврозони

На світових торгах у вівторок, 14 серпня, ціни на нафту незначно впали на очікуваннях статданих із США та єврозони.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,01 долара, або на 0,01%, - до 92,72 долара за барель.

Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,36 долара, або на 0,32%, - до 113,24 долара за барель.

14 серпня будуть опубліковані дані з ВВП єврозони у другому кварталі 2012 року. Експерти прогнозують, що показник скоротився на 0,2% в квартальному і на 0,4% в річному численні.

Міністерство торгівлі США також представить дані з роздрібного продажу у країні за липень. За прогнозами аналітиків, у звітному місяці відбулося зростання продажу на 0,3% після зниження на 0,5% місяцем раніше, передає Bloomberg.