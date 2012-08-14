У 10 областях України через негоду знеструмлено 345 населених пунктів

У вівторок, 14 серпня, вночі через несприятливі погодні умови (дощ, сильні пориви вітру) спрацювали системи захисту ліній електропередач і сталося знеструмлення 345 населених пунктів в 10 областях України.

Як повідомляє прес-служба МНС, у Вінницькій області знеструмлено 109 населених пунктів, у Київській – 80, у Хмельницькій – 65, у Тернопільській – 36, у Волинській – 17, у Рівненській – 13, у Чернівецькій – 12, в Івано-Франківській – 6, у Черкаській – 5, у Чернігівській – 2.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.