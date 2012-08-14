Газпром знайшов покупців на газ, від якого відмовилася турецька держкомпанія Botas

Російський "Газпром" знайшов покупців на газ, від якого в кінця вересня 2011 року відмовилася турецька державна компанія Botas. Як повідомляє ІТАР-ТАСС, покупцями шести мільярдів кубометрів газу стали незалежні компанії Akfel Gaz, Bosphorus Gas, Kibar Holding і Index Holding.

Джерела розповіли агентству, що поставки газу на адресу газових компаній будуть йти Трансбалканським газопроводом.

Akfel Group є приватною турецькою компанією і спеціалізується на природному газі, постачання енергії, трейдингу та інжинірингу. Це найбільший у Туреччині приватний імпортер природного газу, що займає вісім відсотків ринку. Kibar Holding - багатопрофільний концерн, який поки що не представлений на ринку енергетики, а займається металургією, будівництвом, логістикою і поставками продовольства.

Eksim Holding є трейдером зернових і нафтопродуктів. Крім того, компанія працює в сфері відновлюваної енергетики. Bosphorus Gaz контролюється "Газпромом" через "дочку" компанії Gazprom Germania. Bosphorus Gaz займає близько трьох відсотків турецького газового ринку.

У 2011 році "Газпром" поставив до Туреччини 26 мільярдів кубометрів газу, а в 2010 році - 18 мільярдів кубометрів. Всі закупівлі здійснювала державна Botas. Довгий час Туреччина отримувала паливо за двома напрямками: "західному маршруту", через Україну і Болгарію (Трансбалканський газопровід), і газопроводом "Блакитний потік" безпосередньо з Росії (газопровід прокладено по дну Чорного моря).

Наприкінці вересня 2011 року уряд Туреччини оголосив, що Botas більше не купуватиме у "Газпрому" паливо по "західному маршруту". Ним поставлялося шість мільярдів кубометрів газу щорічно. Контракт підписували ще за часів СРСР, і його дія закінчилася 31 грудня минулого року. До цього Botas довгий час намагалася домогтися від "Газпрому" знижки на газ, але російська газова монополія на поступки не пішла. Незабаром після відмови Туреччини в "Газпромі" заявили, що знайдуть покупців на шість мільярдів кубометрів палива серед незалежних дистрибуторів, пише Lenta.ru.