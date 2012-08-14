Договір про ЗВТ СНД може зробити доступним трубопровідний транспорт країн-підписантів

Москва.Договір про Зону вільної торгівлі в рамках СНД може відкрити доступ до трубопровідного транспорту країн-підписантів.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив директор економічного департаменту Виконавчого комітету СНД Андрій Кушніренко.

«В угоді є пункт про транзит, де сказано, що сторони не повинні чинити жодних перешкод одна одній щодо транзиту товарів. При цьому зроблено зауваження, що під дію цієї статті не підпадає транзит трубопровідним транспортом. Однак є і наступна ремарка, що сторони протягом трьох місяців після набирання угодою чинності розпочинають переговорів про свободу транзиту трубопровідним транспортом», - сказав А.Кушніренко.

Він повідомив, що проект такої угоди одна з країн Співдружності, що обіймає нейтральну позицію у цьому питанні, вже підготувала. У середині вересня цей проект буде розіслано для ознайомлення усім країнам.

При цьому А.Кушніренко упевнений, що переговори у цій сфері не можуть бути простими і легкими, адже це питання десятків мільярдів доларів.

«Якби країни-транзитери, у даному випадку Росія, не хотіли б домовлятися з цього приводу, вони б таке зобов'язання у Договір не вписували. Переговори можуть тривати роки три. Вони, як будь-який компроміс, можуть і не дати відповіді на всі питання, однак якогось прогресу буде обов'язково досягнуто. Ситуація на світовому енергетичному ринку не стоїть на місці, тому з сусідами треба домовлятися», - сказав він.

«Щоб дістати доступ до російської труби, Україна має запропонувати щось взаємовигідне. Якщо Росія поступається в одному, тоді вона щось має одержати в іншому. А що саме - це питання переговорів», - підкреслив А.Кушніренко.

За його словами, перша зустріч експертів держав-підписантів з питання доступу до трубопровідного транспорту може відбутися у середині грудня.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня прем'єр-міністр України Микола Азаров на брифінгу в Ашгабаті повідомив, що Україна наполягає на забезпеченні вільного доступу до газотранспортної системи (ГТС) країн СНД для організації прямих поставок туркменського природного газу до України.