Янукович пропонує продовжити відстрочку гірничим підприємствам зі сплати єдиного внеску

Президент України Віктор Янукович повернув у Верховну Раду Закон «Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» зі своїми пропозиціями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, він пропонує залишити право гірничих підприємств на сплату єдиного внеску до 28-го числа місяця, що настає за звітним періодом, а не до 20-го.

Прийнятий парламентом 5 липня 2012 року Закон «Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» передбачає вилучення норми щодо строку сплати єдиного внеску гірничими підприємствами – «не пізніше 28 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом». Ця норма запроваджена Законом від 15 травня 2012 року №4676-VI «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» з метою забезпечення своєчасної сплати єдиного внеску за відповідний базовий звітний період і зменшення фінансового навантаження на гірничі підприємства.

Президент вважає, що для уникнення негативного впливу закону, що надійшов на підпис, на фінансовий стан гірничих підприємств, необхідно зберегти чинну норму про сплату гірничими підприємствами єдиного внеску до 28 числа місяця.

У зв'язку з цим В.Янукович пропонує абзац третій підпункту 1 пункту 1 Закону, викласти в такій редакції: «8. Платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця, крім гірничих підприємств, які зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 28 числа наступного місяця».