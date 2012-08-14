«Укртранснафта» за перше півріччя скоротила чистий прибуток на 51,5%

Компанія «Укртранснафта», яка є монополістом із перекачування нафти в країні, зменшила за перше півріччя 2012 року чистий прибуток на 51,5% - до 128, 16 млн. грн із 263,756 млн. грн за аналогічний період 2011 року, сказано у повідомленні компанії.

За даними фінансового звіту "Укртранснафти", валовий дохід компанії за січень-червень поточного року зріс до 1148 млн. грн із 810,46 млн. грн за аналогічний період минулого року.

Крім того, зріс і чистий дохід компанії - з 735,7 млн. грн у 2011 році до 1,12 млрд грн у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році «Укртранснафта» збільшила чистий прибуток в 2,2 раза у порівнянні з 2010 роком - до 431,587 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз України» є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною протяжністю 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною місткістю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.