Янукович підписав закон про забезпечення надійного електропостачання

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам та інвестування в інфраструктуру».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Законом передбачено, що з метою забезпечення надійного (безперебійного) постачання споживачам електричної енергії як складової енергетичної безпеки України запроваджуються стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України та показники якості послуг з електропостачання.

Стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України встановлюють положення щодо:

забезпечення надійності електричних мереж і зв’язків між об’єднаною енергетичною системою України та енергетичними системами інших держав;

планування розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж;

визначення технічних параметрів експлуатації обладнання електричних мереж та переліку допоміжних заходів із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України.

Стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, здійснює моніторинг за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України.

Показники якості послуг з електропостачання визначають рівень надійності електропостачання та комерційної якості надання послуг.

Розроблення і затвердження показників якості послуг з електропостачання відбувається за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

З метою забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам державне підприємство, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, забезпечує:

розроблення стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України та подання їх на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

уніфікацію та гармонізацію стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України у процесі інтеграції об’єднаної енергетичної системи України з енергетичними системами інших держав;

координацію дій із суб’єктами господарювання, що здійснюють диспетчерське (оперативно-технологічне) управління енергетичними системами інших держав, щодо розвитку міждержавних мереж;

управління перетоками електричної енергії та забезпечення рівних умов доступу у процесі міждержавного обміну електричною енергією;

підготовку пропозицій щодо перспективного розвитку об’єднаної енергетичної системи України, переліку допоміжних заходів із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України та подання їх на розгляд центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, забезпечує розроблення державної програми перспективного розвитку об’єднаної енергетичної системи України та подання її на затвердження Кабінету міністрів в установленому законодавством порядку.

Законом визначено забезпечення енергопостачання в умовах надзвичайного стану, особливого періоду та у разі надзвичайних ситуацій в об’єднаній енергетичній системі України.

Передбачено, що відповідно до стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України та виконувати оперативні команди і розпорядження державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам та інвестування в інфраструктуру» 5 липня.