Нафта дешевшає на даних про запаси палива у США

На світових торгах у середу, 15 серпня, ціни на нафту падають на тлі даних Американського інституту нафти про запаси сировини у США.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,36 долара, або на 0,39%, до 93,07 долара за барель.

Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,33 долара, або на 0,29%, до 113,7 долара за барель.

За даними API, запаси нафти на складах США за тиждень, що завершився 10 серпня, несподівано зросли на 2,8 мільйона барелів, тоді як аналітики чекали зниження показника на 1,5 мільйона барелів. Також у середу учасники торгів чекають публікації даних про запаси "чорного золота" від Міненерго США.

У вівторок, 14 серпня, було зафіксовано зростання цін на нафту, що пов'язане з позитивною статистикою щодо економіки США, передає Bloomberg.