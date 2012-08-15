Чистий прибуток "Газпрому" за 6 місяців упав більш ніж на 20%, експорт газу до ЄС - на 17%

Чистий прибуток ВАТ «Газпром» за російськими стандартами бухгалтерського обліку (РСБО) в січні-червні поточного року скоротився на 21,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року – до 381,592 млрд рублів.

Згідно зі звітом компанії, виручка «Газпрому» за звітний період становила 1,825 трлн рублів, що на 1,3% нижче за показник першого півріччя минулого року.

Зокрема, виручка від продажу газу становила 1,441 трлн рублів, що на 4,3% менше за показник січня-червня минулого року.

Валовий прибуток у першому півріччі скоротився на 5,8% – до 1,006 трлн рублів, прибуток від продажів – на 12,8%, до 547,014 млрд рублів.

Короткострокова кредиторська заборгованість компанії зросла до 691,789 млрд рублів на 30 червня з 525,603 млрд на кінець 2011 року, передає РІА «Новини».

Крім того, "Газпром" у I півріччі 2012 р. скоротив експорт газу до Європи на 17% - до 71,93 млрд куб. м. з 86,6 млрд куб. м у I півріччі 2011 р.

Експорт до Західної Європи становив 54,87 млрд куб. м, зокрема до Німеччини було поставлено 17,13 млрд куб. м газу, до Туреччини - 14 млрд куб. м, до Італії - 6,62 млрд куб. м. Експорт до Центральної Європи становив 17,05 млрд куб. м, найбільші обсяги припали на Польщу - 5,03 млрд куб. м, передає РБК.