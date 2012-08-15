Міненерговугілля досі не отримало офіційних результатів оцінки ГТС

Міністерство енергетики і вугільної промисловості ще не отримало офіційних результатів від компанії ТОВ "Бейкер Тіллі Україна ЕК" (Baker Tilly Ukraine) з оцінки газотранспортної системи України (ГТС).

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Ми ще офіційно не одержали (результатів оцінки – УНІАН)», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (м. Київ) стала переможцем конкурсу з оцінення вартості активів української ГТС.

«Бейкер Тіллі Україна» мала провести оцінку вартості активів системи магістрального трубопровідного транспорту газу України, зокрема підземних сховищ газу і об'єктів інфраструктури, в термін до 1 серпня 2012 року.

Оцінка вартості ГТС необхідна для вирішення питання про її модернізацію.