Видобуток газу з використанням установки «Петро Годованець» почнеться на початку вересня

Видобуток газу на Чорноморському шельфі з використанням самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ) «Петро Годованець» почнеться на початку вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко.

«Я думаю, що це буде у вересні, причому, швидше за все, на початку. Почнеться видобуток газу і почнеться його подача на материк через 87-кілометровий газопровід», - сказав Ю.Бойко.

Нагадаємо, держкомпанія «Чорноморнафтогаз», що займається розвідкою і видобутком нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів, на платформі БК-1 Одеського родовища продовжує буріння другої свердловини за допомогою СПБУ «Петро Годованець». Підводний газопровід, що будується, загальною протяжністю 87 км, з'єднає Одеське родовище з існуючим газопроводом, по якому газ, що видобувається, подаватиметься на берег.

ДАТ «Чорноморнафтогаз» на початку червня приступило до активної фази освоєння Одеського і Безіменного родовищ природного газу. Продовження облаштування Одеського і Безіменного родовищ з використанням двох сучасних СПБУ дозволить вже в 2013 році добути з родовищ більш як 600 мільйонів кубометрів, а з 2014 року - вийти на рівень річного видобутку понад мільярд кубометрів природного газу. Таким чином, отримані результати стануть важливою частиною виконання «Чорноморнафтогазом» програми з триразового збільшення річного видобутку природного газу - з 1,05 млрд кубометрів у 2011 році до 3 млрд у 2015 році.