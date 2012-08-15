Розробляти Скіфську ділянку Чорноморського шельфу буде пул - джерело

Міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У свою чергу міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький підтвердив, що переможець конкурсу визначений, проте не назвав, хто саме ним став.

«Переможець вже є. Хто – скажу на прес-конференції», - сказав міністр.

Прес-конференція Е.Ставицького запланована на сьогодні на першу половину дня в Кабінеті міністрів.

Як повідомляв УНІАН, на участь в конкурсі з розробки Скіфської нафтогазоносної ділянки, розташованої на шельфі Чорного моря, подано дві заявки.

Перша заявка надійшла від компанії "LUKOIL Overseas Ukraine B.V.", другу заявку оформили спільно відразу чотири компанії - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Розробка родовища вестиметься згідно з угодою про розподіл продукції (УРП).

За оцінками уряду, загальні інвестиції в Скіфську ділянку (глибоководний шельф Чорного моря) площею 16 тисяч квадратних кілометрів оцінюються в 10-12 мільярдів доларів. Прогнозований щорічний обсяг видобутку газу - до 3-4 мільярдів кубометрів.