Розробкою Скіфської ділянки Чорноморського шельфу займеться пул з 4 компаній

Міжурядова комісія визнала переможцем конкурсу з видобутку вуглеводнів на Скіфській ділянці Чорноморського шельфу пул компаній - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр екології та природних ресурсів Едуард Ставицький.

«Кабінет Міністрів підтримав пропозицію міжвідомчої комісії про укладення угоди про розподіл продукції та визначення переможця – групи компаній на чолі з оператором компанією ExxonMobil», - сказав він.

При цьому він відзначив, що долі компаній становлять: ExxonMobil – 40%, Shell – 35%, Petron – 15%, "Надра Україна" – 10%. Розподіл прибутку відбуватиметься у відповідній пропорції.

Е.Ставицький повідомив, що укладення угоди про розподіл продукції з цією групою компаній відбудеться цього року. Він зазначив, що розмір премії за угодою про розподіл продукції, яку буде укладено цього року, становитиме 325 млн. доларів.

«Після укладення угоди про розподіл продукції, яке відбудеться цього року, державний бюджет одержить 325 млн. доларів (премії – УНІАН), що більше, ніж пропонувалося Кабінетом Міністрів», - сказав міністр.

За його словами, переможець запропонував збільшити на 5% - до 25% - частку держави в прибутковій продукції.

«Мінімальна частка була 20%, запропоновано 25%», - сказав Е.Ставицький.

Також він повідомив, що переможець запропонував вкласти в пошукові роботи на всій території понад 400 млн. доларів.

«Переможці запропонували для пошукових робіт у понад два рази - більше 200 млн. доларів - на геологічну розвідку на всій території», - сказав міністр.

Він також відзначив, що ExxonMobil, Shell, Petron повністю взяли на себе фінансову складову участі НАК "Надра Україна".

«Хочу звернути увагу на те, що ExxonMobil, Shell, Petron повністю беруть на себе фінансову складову участі національної акціонерної компанії», - сказав Е.Ставицький.

Як повідомляв УНІАН, на участь в конкурсі з розробки Скіфської нафтогазоносної ділянки, розташованої на шельфі Чорного моря, було подано дві заявки. Перша заявка надійшла від компанії "LUKOIL Overseas Ukraine B.V.", другу заявку оформили спільно відразу чотири компанії - ExxonMobil, Shell, Petron і НАК "Надра Україна".

Розробка родовища вестиметься згідно з угодою про розподіл продукції (УРП).

За оцінками уряду, загальні інвестиції в Скіфську ділянку (глибоководний шельф Чорного моря) площею 16 тисяч квадратних кілометрів оцінюються в 10-12 мільярдів доларів. Прогнозований щорічний обсяг видобутку газу - до 3-4 мільярдів кубометрів.