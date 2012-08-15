«Київенерго» зменшило борг перед «Нафтогазом» на 124 млн грн

Компанія «Київенерго», що входить в енергохолдинг ДТЕК, 14 серпня перерахувала НАК «Нафтогаз України» 124 млн. 243 тис. 150 грн, які були отримані від Київської міськадміністрації як розрахунок за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії на потреби населення, зменшивши таким чином свій борг перед «Нафтогазом» до 1,246 млрд грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Київенерго", погашення частини боргу за газ сталося відразу після того, як на рахунок компанії 14 серпня надійшли кошти від КМДА за компенсацію різниці між собівартістю виробництва теплоенергії і чинними тарифами на тепло для потреб населення в Києві.

Разом з тим, в компанії повідомили, що борг держави перед «Київенерго» на сьогодні становить близько 2,1 млрд грн.

"Заборгованість компанії перед газовиками за спожитий на теплоенергію для населення газ зменшилася до 1,246 млрд гривень", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 31 липня і 6 серпня 2012 року «Київенерго» перерахувало в цілому 1 млрд 212 млн 222 тис. 126 гривень НАК «Нафтогаз України» як розрахунок за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.