Рівень оплати за газ підприємствами ТКЕ становить 60%

В Україні рівень оплати за спожитий з початку поточного року підприємствами теплокомуненерго газ становить в середньому 60%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Олександр Аліпов під час селекторної наради з регіонами.

За його словами, найгірші показники з розрахунків за газ, зокрема, зафіксовані в Криму, Севастополі, Одеській, Полтавській, Волинській областях.

О.Аліпов зазначив, що середній рівень розрахунків за електроенергію в Україну становить 49%.

«Майже на 1 млрд грн з початку року приросту в заборгованості (за електроенергію - УНІАН)», - додав він.

Найгірші показники з оплати за електроенергію спостерігаються у Волинській, Донецькій, Луганській, Полтавській, Харківській областях, Києві.