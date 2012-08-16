Ціна нафти коригується з пониженням

На світових торгах у четвер, 16 серпня, ціни на нафту впали після зростання напередодні.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,09 долара, або на 0,1%, до 94,24 долара за барель.

Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 0,04 долара, або на 0,03%, до 116,21 долара за барель.

15 серпня крім даних про зниження комерційних запасів нафти в США ціну нафти підняла і статистика щодо зростання обсягу промвиробництва в цій країні, передає Bloomberg.