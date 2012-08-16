Ціна нафти коригується з пониженням
09:22, 16 серпня 2012Енергетика
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На світових торгах у четвер, 16 серпня, ціни на нафту впали після зростання напередодні.
Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,09 долара, або на 0,1%, до 94,24 долара за барель.
Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 0,04 долара, або на 0,03%, до 116,21 долара за барель.
15 серпня крім даних про зниження комерційних запасів нафти в США ціну нафти підняла і статистика щодо зростання обсягу промвиробництва в цій країні, передає Bloomberg.
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