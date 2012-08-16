DTEK надасть "Західенерго" кредит на 550 млн грн для реконструкції Бурштинської ТЕС
Компанія DTEK Holdings Limited (Кіпр) відкриє енергогенеруючій компанії "ДТЕК Західенерго" поновлювану кредитну лінію на суму 550,4 млн грн для реконструкції блоку № 9 Бурштинської ТЕС.
Згідно з оголошенням у "Віснику державних закупівель", відповідний договір сторони підписали 9 серпня 2012 року. Кредитні кошти будуть залучені на термін до травня 2018 року.
Бурштинська ТЕС зараз під'єднана до європейської енергосистеми UCTE і забезпечує електроенергією частину Європи (Угорщина, Словаччина, Румунія).
За інформацією Міненерговугілля, за підсумками першого півріччя поточного року Україна експортувала 4,314 млрд кВт/год електроенергії, що на 74,5% перевищило показник аналогічного періоду 2011 року.
Довідка УНІАН. Бурштинська ТЕС - одна з найбільших теплових електростанцій України. На станції встановлено 12 пиловугільних енергоблоків (8 по 195 МВт і 4 по 185 МВт). Фактична потужність станції на сьогоднішній день становить 1750 МВт при проектній 2300 МВт.
Станція розташована на перетині ліній електропередачі, що з'єднують Україну з енергосистемами Угорщини, Словаччини та Румунії.
"Західенерго" експлуатує 23 енергоблоки на Бурштинській, Ладижинській і Добротвірській ТЕС сумарною встановленою потужністю 4607,5 МВт.
Вертикально інтегрованому приватному енергохолдингу Україна "ДТЕК", підконтрольному бізнесменові Рінату Ахметову, належать 70,91% акцій компанії. Блокпакет "Західенерго" у розмірі 25% акцій перебуває у НАК "Енергетична компанія України".
ДТЕК створений у 2005 році для управління енергетичними активами групи "Систем кепітал менеджмент" (СКМ, Донецьк) Ріната Ахметова. Корпорації делеговані функції зі стратегічного управління підприємствами групи, що становлять вертикально інтегрований ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, виробництва та реалізації електроенергії.