Ціна нафти продовжила падіння

На світових торгах у п'ятницю, 17 серпня, ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі статданих зі США.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже впала на 0,56 долара, або на 0,59%, до 95,04 долара за барель.

Ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 1,12 долара, або на 1,02%, до 114,1 долара за барель.

Міненерго США повідомило, що комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 10 серпня, знизилися на 3,7 мільйона барелів, або на 1%, - до 366,2 мільйона барелів, передає Bloomberg.

Як повідомляв УНІАН, на торгах у четвер, 16 серпня, ціни на нафту впали після зростання напередодні. Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI знизилася на 0,09 долара, або на 0,1%, до 94,24 долара за барель. Вартість вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent впала на 0,04 долара, або на 0,03%, до 116,21 долара за барель.