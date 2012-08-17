Україна за 7 місяців скоротила видобуток нафти і газу. Виробництво електроенергії зросло

Видобуток природного газу в Україні у січні-липні 2012 року скоротилася у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 0,1% - до 11,2 млрд куб. м, повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з даними статистичного відомства, видобуток нафти в країні за сім місяців поточного року скоротився на 5,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 1,358 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в січні-липні збільшився до 580 тис. тонн, що на 12,9% перевищило показник аналогічного періоду 2011 року, а газу нафтового попутного збільшився на 2,1% – до 424 млн. куб. м.

У липні видобуток газу в Україні зріс у порівнянні з попереднім місяцем на 3,0% - до 1,6 млрд куб. м, а видобуток нафти – на 4,5%, до 195 тис. тонн.

Нагадаємо, у 2011 році українські компанії скоротили до попереднього року видобуток природного газу на 0,3% - до 19,2 млрд куб. м. Видобуток нафти при цьому скоротився на 5,9%, до 2,424 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в 2011 році скоротився на 7,0% у порівнянні з 2010 роком - до 874 тис. тонн, а газу нафтового попутного збільшився на 9,6% – до 0,721 млрд куб. м.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є «дочки» НАК «Нафтогаз України» «Укргазвидобування» і «Чорноморнафтогаз», а також «Укрнафта», у якій держхолдинг «Нафтогаз» володіє контрольним пакетом акцій.

Уряд України, згідно з оприлюдненим у червні проектом Оновлення Енергетичної стратегії, планує до 2030 року збільшити щорічний видобуток газу до 30-47 млрд куб. м.

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Виробництво електроенергії в Україні у січні-липні 2012 року зросло у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 3,8% - до 115,9 млрд кВт/год, повідомила Державна служба статистики.

Атомні електростанції, частка яких у загальнонаціональному виробництві електроенергії перебуває на рівні 45%, за сім місяців 2012 року збільшили виробництво електроенергії на 1,9% - до 52,1 млрд кВт/год.

Теплові електростанції збільшили за цей період генерацію на 6,6% - до 56,6 млрд кВт/год., а гідроелектростанції скоротили обсяг генерації на 7,3% - до 6,9 млрд кВт/год.

У липні загальний обсяг виробництва електроенергії в країні збільшився у порівнянні з попереднім місяцем на 7,3% - до 15,8 млрд кВт/год. У порівнянні з липнем 2011 року обсяг генерації минулого місяця зріс на 5,1%.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує у 2012 році збільшити виробництво електроенергії до попереднього року на 3% - до близько 200 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України у 2011 році збільшилося на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/год.