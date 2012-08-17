Первинна переробка нафти за 7 місяців скоротилася на 46,7% - до 2,8 млн. тонн

Нафтопереробні заводи України (НПЗ) у січні-липні 2012 року скоротили обсяг первинної переробки нафти до 2,8 млн. тонн, що на 46,7% менше за показник аналогічного періоду 2011 року, мовиться у повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією статистичного відомства, виробництво бензину моторного в країні за сім місяців 2012 року скоротилося у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 35,1% - до 1,090 млн. тонн, виробництво дизельного пального для транспорту впало на 45,1% - до 885 тис. тонн, а мазуту – на 57,1%, до 564 тис. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні є шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51 млн. тонн нафти на рік.

У 2011 році постачання нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 16,1% у порівнянні з 2010 роком - до 9,255 млн. тонн. Минулого року НПЗ переробили 9,049 млн. тонн нафтової сировини, що на 18,4% менше, ніж за 2010 рік.

В українському уряді у даний час ведеться дискусія про необхідність запровадження митних зборів на ввезення імпортних нафтопродуктів задля стимулювання вітчизняної нафтопереробки.