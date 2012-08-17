Україна не готова до захоронення відпрацьованого ядерного палива – МНС

Міністерство з надзвичайних ситуацій України висловило занепокоєння з приводу браку потужностей для зберігання переробленого атомними електростанціями України ядерного палива, яке, починаючи з 2013 року, повертатимуть із Росії.

Про це на прес-конференції повідомив в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження Дмитро Бобро.

«На сьогоднішній день в Україні не вирішене питання про захоронення відпрацьованого ядерного палива. Згідно з законодавством України, такі відходи повинні зберігатися у глибоких, стабільних формаціях», - повідомив Д. Бобро.

Також Д.Бобро відзначив, що інакше Україні доведеться платити за зберігання своїх радіоактивних відходів Росії, поки на території країни не буде побудоване власне сховище.

Довідка УНІАН. Поки що відпрацьоване ядерне паливо з українських АЕС (крім Запорізької АЕС, де контейнерний «сухий» тип складу експлуатується з 2001 року) відправляється для тимчасового зберігання і подальшої переробки до Росії.

Вартість послуг російських спеціальних підприємств за зберігання і обробку відпрацьованого ядерного палива постійно зростає. За період з 2001 по 2011 рік вона зросла майже в 3,4 раза.

Крім того, починаючи з 2013 року, Україна повинна буде забрати з Росії для зберігання і подальшого розпорядження отруйні радіоактивні відходи, одержані внаслідок переробки відпрацьованого палива українських АЕС.