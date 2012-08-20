Позитивна статистика із США підняла ціну нафти

На світових торгах у понеділок, 20 серпня, ціни на нафту ростуть на тлі статданих із США.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже піднялася на 0,33 долара, або на 0,34%, - до 96,34 долара за барель.

Ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,54 долара, або на 0,47%, - до 114,25 долара за барель.

Індекс споживчих настроїв в США від університету Мічигану в серпні підвищився, згідно з попередніми даними, до 73,6 пункту з 72,3 пункту в липні. Експерти припускали збереження індексу на рівні липня, передає Bloomberg.

Крім того, зростання обсягів видобутку в Саудівській Аравії розцінюється інвесторами як свідчення підвищення попиту, що підтримує позитивну динаміку цін на сировину.