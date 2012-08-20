Розвідкою сланцевого газу в Дніпропетровській області займуться 3 компанії

Сесія Дніпропетровської обласної ради схвалила надання трьом суб'єктам господарської діяльності - НАК «Надра України», «Український геологічний науково-виробничий центр» і «Голден Деррик» - спеціального дозволу на користування надрами, що дозволяє почати пошук сланцевого газу, повідомили у прес-службі Дніпропетровської облради.

Згідно з ухваленим рішенням, НАК «Надра України» спільно з іноземними інвесторами почне роботи із геологорозвідки сланцевого газу в Новомоськовську, Магдалинівському, Юр’ївському і Павлоградському районах.

За оцінкою губернатора Дніпропетровської області Олександра Вілкула, капітальні вкладення у розвідку родовищ сланцевого газу на території цієї області можуть становити 330 млн. грн.

Довідка УНІАН. Дніпропетровська область за рік споживає близько 6,8 млрд кубометрів газу, при цьому на її території щороку видобувається лише 400 млн. кубічних метрів газу.

Держкомпанія НАК «Надра України» ввійшла до складу групи компаній, що перемогли в конкурсі із розробки Скіфської нафтогазоносної ділянки, розташованої в шельфі Чорного моря.

До складу цього холдингу входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.