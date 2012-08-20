Азаров звільнив Недашковського з посади президента НАЕК «Енергоатом»
Кабінет міністрів звільнив Юрія Недашковського з посади президента Національної атомної енергогенерувальної компанії «Енергоатом», сказано в оприлюдненому розпорядженні уряду.
«Звільнити Недашковського Юрія Олександровича з посади президента державного підприємства «Національна атомна енергогенерувальна компанія «Енергоатом» у зв'язку з невиконанням умов контракту», - сказано у розпорядженні.
Виконувачем обов'язків президента «Енергоатома» уряд призначив Віссаріона Кіма.
З 2007 року В.Кім обіймав посаду генерального директора Южно-Української АЕС. В.Кім не є новою людиною в «Енергоатомі»: з кінця 2004 по грудень 2006 року він працював на посаді віце-президента і виконавчого директора цієї держкомпанії.
Звільнений Ю.Недашковський кілька разів очолював «Енергоатом»: востаннє – з червня 2008 року.
Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.
На НАЕК «Енергоатом» покладені функції експлуатувальної організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.
Згідно з даними Держстату, за сім місяців 2012 року атомні електростанції України збільшили порівняно з аналогічним періодом 2011 року виробництво електроенергії на 1,9% - до 52,1 млрд кВт/год.