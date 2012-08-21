Нафта торгується різноспрямовано напередодні статданих із США

На світових торгах у вівторок, 21 серпня, ціни на нафту змінилися різноспрямовано напередодні даних із США по запасах сировини.

Так, вартість вересневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже знизилася на 0,07 долара, або на 0,07%, - до 95,90 долара за барель.

Ціна вересневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,22 долара, або на 0,19%, - до 113,92 долара за барель.

Згідно з прогнозом аналітиків, за минулий тиждень запаси нафти на оптових складах США зросли на 900 тисяч барелів, у той час як запаси пального скоротилися на один мільйон барелів, а запаси дистилятів на стільки ж виросли, передає Bloomberg.

Крім того, ціни на нафту перебувають під впливом новин з Європи, де на поточному тижні відбудеться низка зустрічей на вищому рівні для обговорення грецьких проблем.