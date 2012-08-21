У п’яти областях через негоду без світла залишилися 300 населених пунктів
21 серпня вночі внаслідок несприятливих погодних умов (дощ, сильні пориви вітру), через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач, сталося знеструмлення 323 населених пунктів у п’яти областях України.
Як повідомляє прес-служба МНС України, у Житомирській області без електропостачання залишилися 164 н.п, у Київській – 90, Рівненській – 54, Черкаській – 8, Волинській – 7
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Крім того, 20 серпня у Дубровицькому, Зарічненському та Костопільському районах Рівненщини внаслідок дощу та поривів вітру було частково пошкоджено покрівлі 23 приватних житлових будинків та школи.
До аварійно-відновлювальних робіт залучено підрозділи МНС та комунальні служби району.