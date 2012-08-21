Міненерговугілля оприлюднив дані з виробництва електроенергії, відмінні від Держстату

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) в липні 2012 року збільшилася в порівнянні з липнем 2011 року на 4,9% - до 15,863 млрд кВт/год, йдеться в повідомленні Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, в липні теплові електростанції (ТЕС) збільшили вироблення електроенергії на 17,1% - до 7,792 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії альтернативними джерелами - електростанціями, що використовують вітрову, сонячну енергію і енергію з біомаси - в липні 2012 року, порівняно з липнем 2011 року, збільшилася до 70,0 млн кВт/год з 0,3 кВт/год.

Нагадаємо, Держстат минулого тижня повідомив, що в липні загальний обсяг виробництва електроенергії в країні збільшився порівняно з попереднім місяцем на 7,3% - до 15,8 млрд кВт/ч. Порівняно з липнем 2011 року обсяг генерації в липні цього року збільшився на 5,1%.

Загальний обсяг генерації електроенергії в країні за сім місяців зріс порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 3,8% - до 115,9 млрд кВт/год.

Україна планує в 2012 році збільшити виробництво електроенергії до попереднього року на 3% - до близько 200 млрд кВт/год.

Виробництво електроенергії в Об'єднаній енергосистемі України в 2011 році збільшилося на 3,2% - до 193,8 млрд кВт/год.