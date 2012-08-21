«Турбоатом» розробив інноваційний проект модернізації турбін для АЕС

ВАТ «Турбоатом» розробило технічний проект модернізації циліндра високого тиску і паровпуску турбін К-220-44, які сьогодні експлуатуються на атомних електростанціях України, Росії, Угорщини та Фінляндії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, у розробці проекту брали участь співробітники Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України, НТУ «Харківський політехнічний інститут» і Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Спільна робота дала змогу створити проточну частину циліндра високого тиску для турбіни К-220-44, яка забезпечує підвищення потужності і поліпшення інших технічних характеристик турбоустановки загалом.

На даному етапі ці проектні рішення вже вийшли за межі конструкторського підрозділу «Турбоатомк» й активно обговорюються із замовниками.

Довідка УНІАН. ВАТ «Турбоатом» виготовляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних праць до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. До структури «Турбоатомк» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

Управління державною частиною акцій ВАТ «Турбоатом» здійснює Фонд державного майна України, якому належать 75,22% акцій компанії.

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