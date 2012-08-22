Статистика по запасах палива із США підняла ціну нафти

На світових ринках в середу, 22 серпня, ціни на нафту ростуть на тлі статданих по запасах сировини в США.

Так, вартість жовтневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже зросла на 0,13 долара, або на 0,13%, - до 96,97 долара за барель.

Ціна жовтневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,14 долара, або на 0,12%, - до 114,78 долара за барель.

За даними API, запаси нафти скоротилися в США за минулий тиждень на 6 мільйонів барелів, запаси пального - виросли на 869 000 барелів, дистилятів - зменшилися на 1 мільйон барелів, передає Bloomberg.

У середу відомство повідомить про зменшення запасів нафти на 250 тисяч барелів, запасів пального - на 1,4 мільйона барелів і про зростання запасів дистилятів на 1 мільйон барелів.