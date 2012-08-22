У Москві сьогодні відбудуться чергові переговори Бойка і Міллера - джерело
10:18, 22 серпня 2012Енергетика
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Москва. У середу, 22 серпня, в Москві пройде черговий раунд газових переговорів міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка і голови правління ВАТ «Газпром» Олексія Міллера.
Про це УНІАН повідомило інформоване джерело.
«Сьогодні в Москві пройде чергова зустріч Ю.Бойка і О.Міллера. Сторони продовжать переговори зі співпраці у газовій сфері», - сказав співбесідник агентства.
Нагадаємо, остання робоча зустріч Ю.Бойка і О.Міллера відбулася у Москві 2 липня, на ній сторони обговорили питання тактичної і стратегічної співпраці в газовій сфері.
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