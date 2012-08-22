Україна збільшила експорт електроенергії на 73% - до 5,3 млрд кВт/год

Україна у січні-липні 2012 року збільшила експорт електроенергії до 5,320 млрд кВт/год, що на 73% перевищує показник аналогічного періоду 2011 року. Такі дані містяться у повідомленні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, найбільша частина експорту припадає на Білорусь - 2,116 млрд кВт/год (1,034 млрд кВт/год за аналогічний період 2011 року), далі йдуть Угорщина - 2,023 млрд кВт/год (1,140 млрд кВт/год), Польща - 0,527 млрд кВт/год (у січні-липні 2011 року експорт був відсутній) і Молдова - 0,472 млрд кВт/год (0,301 млрд кВт/год).

Міненерговугілля повідомляє, що в липні 2012 року на експорт було передано 1,006 млрд кВт/год електроенергії, що на 67,5% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Експорт електроенергії на територію Російської Федерації не здійснювався.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ДПЕК викупила 500 МВт перетину на Росію для експорту електроенергії у вересні.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, знаходиться у підпорядкуванні Міністерства енергетики і вугільної промисловості.