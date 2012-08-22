Опозиція вимагає зупинити передачу газорозподільних мереж міськ- і облгазам

Об'єднана опозиція вимагає від Генеральної прокуратури зупинити дію постанови Кабінету міністрів України про передачу газорозподільних мереж, які не підлягають приватизації, на баланс міськ- і облгазів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив керівник центрального штабу Об'єднаної опозиції “Батьківщина” Олександр Турчинов.

“Об'єднана опозиція “Батьківщина” підготувала і подала до Генеральної прокуратури позов негайно зупинити це рішення і відкрити кримінальну справу щодо масштабної корупції, яка задокументована цією постановою”, - сказав він, додавши, що ГПУ має розслідувати “корупційні зв'язки тих, хто приймав цю постанову, і тих, для кого вона приймалася”.

За словами О.Турчинова, балансова вартість газорозподільних мереж за ринковими цінами становить понад 45 млрд грн. ”Буквально днями уряд приймає постанову, в якій дозволяє використовувати ці мережі товариствам на праві господарського ведення», - сказав він. О.Турчинов наголосив, що таким чином “стратегічний майновий комплекс передано бізнесменам з оточення Януковича безкоштовно у повне їх господарське управління”.

В той же час, наголосив він, реакція ГПУ на вимогу опозиції є цілком прогнозованою - дія постанови не буде зупинена. “На жаль, ми можемо прогнозувати, що ніяких кримінальних справ вони не відкриють, бо Генеральна прокуратура сьогодні обслуговує інтереси корупціонерів, а не бореться з корупцією”, - сказав він.

О.Турчинов наголосив, що реалізація постанови “битиме по кишені українського народу”, оскільки за експлуатацію мереж в декілька разів більше платитимуть саме громадяни. “До вартості газу влада тепер буде включати вартість його транспортування через газорозподільчі мережі. Тепер кожний, хто має в домівках газ, буде платити за те, що він включає та виключає газову колонку та плиту”, - сказав він.

О.Турчинов також повідомив, що опозиція вже внесла до ВР проект закону про порядок постачання природного газу населенню. Законопроект, за його словами, передбачає, що всі розподільчі газові мережі повинні бути виключно державною власністю. Також законопроект пропонує здійснювати постачання газу населенню виключно за його собівартістю.

Крім того, додав О.Турчинов, опозиція звернулася до Антимонопольного комітету з вимогою провести перевірку афільованих структур бізнесмена Дмитра Фірташа щодо монопольного становища на ринку постачання газу.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня була оприлюднена урядова постанова, згідно з якою Кабінет міністрів України передав газорозподільні мережі, які не підлягають приватизації, на баланс міськ- і облгазів.

«Встановити, що державне майно, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, враховується на балансі господарських товариств з газопостачання і газифікації і не може бути відокремлене від їх основного виробництва, використовується зазначеними товариствами на праві господарського ведення», - йдеться в урядовій постанові.

Також у документі повідомляється, що Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості укласти з підприємствами газопостачання і газифікації договори господарського ведення держактивами, які використовуються в їх ліцензійній діяльності.

Довідка УНІАН. Розподільні газові мережі, які є державною власністю, у 2001 році, згідно з угодою з ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України», були передані облгазам у користування.

Загальна протяжність українських газорозподільних мереж перевищує 300 тис. км.