«Укртрансгаз» накопичив у підземних сховищах 15,7 млрд куб. м газу

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, напередодні осінньо-зимового періоду накопичила в підземних сховищах 15,7 млрд куб. м газу, повідомляє прес-служба компанії.

За даними "Укртрансгазу", з квітня по серпень 2012 року обсяг закачування газу в підземні сховища становив 8,8 млрд куб. м.

«Закачування газу в підземні сховища проводиться в рамках підготовки до опалювального сезону 2012-2013 рр..», - Говориться в повідомленні компанії.

«Укртрансгаз» у повідомленні не наводить порівняльного обсягу газу за аналогічний період 2011 року.

Дані за обсягом закачування газу представлені без урахування підземного сховища «Чорноморнафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» станом на 9 липня 2011 накопичила у підземних сховищах газу (ПСГ) 16,7 млрд куб. м природного газу.

Дочірня компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування та зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

ДК «Укртрансгаз» експлуатує 12 ПСГ загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

НАК «Нафтогаз України» об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни, є монополістом з транзиту і зберігання природного газу в підземних сховищах, а також з транспортування нафти трубопровідним транспортом по території України.

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